Mari Holmen Rørhuus-Øie (Sykkylven J16) scoret 1-0 fra straffemerket etter bare sju minutter, og Linnea Skinnes Hjellegjerde doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 fem minutter senere. Nathalie Aarseth reduserte til 1-2 etter 17 minutters spill. Sju minutter senere scoret Kolås for Sykkylven. Elisabeth Bakke reduserte for Valder/Ellingsøy/Vigra et kvarter før pause, og Valder/Ellingsøy/Vigra utlignet til 3-3 da samme spiller satte ballen i mål rett etterpå. Sykkylven tok ledelsen igjen ved Kolås etter 33 minutter, og fem minutter senere vartet Sykkylven-spilleren opp med hattrick. Etter 40 minutters spill la Isabele Ozolina på til 6-3 for gjestene. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-6 etter første omgang.

Hjemmelaget reduserte etter pause

Da det var spilt en halv time i andre omgang, reduserte Josefine Liljevold Hauge til 4-6 for Valder/Ellingsøy/Vigra. Ti minutter senere økte Sykkylven ved Rørhuus-Øie. Tre minutter på overtid reduserte Valder/Ellingsøy/Vigra da Sofie Thomassen Farstad satte inn 5-7-målet. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 5-7.

Slik spilles neste runde

Anette Selimovic Volstad var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Valder/Ellingsøy/Vigra måle krefter med Guard/Aksla 2, mens Sykkylven møter Stranda.