Andreas Ytredal sendte Hei i føringen da han satte inn 1-0 etter 17 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1.

Hei økte ledelsen

Kristiansen scoret og doblet ledelsen for Hei, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Hei tre minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 0-3.

Ny runde - nye muligheter

Armend Molliqaj dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Tollnes spiller neste kamp mot Stathelle/Langesund/Bamble 19. april, mens Hei spiller mot Gjerpen/Fossum to dager senere.