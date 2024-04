Vestsiden-Askøy 2 fikk kampens første mål før det første minuttet var spilt, da en av lagets spillere satte ballen i nettet, og fire minutter senere doblet Alida Færøy ledelsen til Vestsiden-Askøy 2. samme spiller scoret igjen da hun gjorde 3-0 etter kun åtte minutter, og Vestsiden-Askøy 2-angriperen fikk sitt hattrick et kvarter før hvilen. Seks minutter senere økte Vestsiden-Askøy 2 ved Alida Færøy, og Vestsiden-Askøy 2 rykket ytterligere ifra da Michelle Gatland Solheim økte ledelsen fire minutter før pause. Samme spiller økte ledelsen da hun satte inn 7-0 rett etterpå. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 7-0.

Målbonanza etter hvilen

Etter 41 minutters spill økte avstanden mellom lagene da en av Vestsiden-Askøy 2s spillere satte inn 8-0 for samme lag, og en spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 53 minutter. Alida Færøy scoret sitt femte mål da hun gjorde 10-0 ti minutter senere, og Alida Færøy satte ballen i nettet og økte ledelsen til 11-0 for Vestsiden-Askøy 2. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 11-0.

Vestsiden-Askøy 2 topper serien

Etter tirsdagens kamp er Vestsiden-Askøy 2 nummer én på tabellen med tre poeng, mens Sandviken/Varegg 2 er på sjetteplass med ett poeng.

Noah Evander Nilsen Hermansen var kampleder.

I neste runde skal Vestsiden-Askøy 2 måle krefter med Flaktveit 25. april, mens Sandviken/Varegg 2 møter Minde samme dag.