Etter tolv minutter var Trott/Solid/Stord uheldig og satte ballen i eget mål. Cindy Intong Abrahamsen utlignet for Trott/Solid/Stord åtte minutter senere, og Ingeborg Henriksen Sørfonn sendte Trott/Solid/Stord i føringen da hun satte inn 2-1 etter 21 minutters spill. Johanne Skjerven Valland gjorde 3-1 etter 39 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 3-1.

Hjemmelaget dro ifra

Jasmin Kazim satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Trott/Solid/Stord noen minutter ut i andre omgang, og Abrahamsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Trott/Solid/Stord. Amalie Smedegård Moe reduserte for Odda etter 56 minutters spill. Fire minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Anna Siqveland-Nilsen satte inn 6-2. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 6-2.

Maria Seim Tyssedalstveit fikk se det gule kortet.

Poengjakten fortsetter

Etter tirsdagens kamp er Trott/Solid/Stord på andreplass på tabellen med tre poeng, mens Odda er nummer seks med null poeng.

Michael Szajnfeld var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Odda spiller neste kamp mot Smørås 20. april, mens Trott/Solid/Stord prøver seg mot Sædalen/Fana tre dager senere.