Spjelkavik 2s Vetle Spjelkavik var uheldig og scoret selvmål bare noen minutter ut i kampen. En av lagets spillere utlignet da han satte inn 1-1. En spiller sendte Emblem 2 i ledelsen igjen da han satte inn 2-1 fem minutter før pause, men Noah Bakke Asheim sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 fire minutter senere. Emil Kaldhusdal Solibakke sendte Emblem 2 i føringen på nytt etter 35 minutter. Etter halvspilt kamp var stillingen 3-2.

Spjelkavik 2 hadde grunn til å juble mot Emblem 2

Sju minutter ut i andre omgang scoret Emblem 2 ved Martin Aas Opheim. Spjelkavik 2 reduserte til 3-4 ved Holkestad like etterpå, og Isak Horn utlignet for bortelaget da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Noa Steien Seljeset sendte Spjelkavik 2 i føringen da han satte inn 5-4 etter 65 minutters spill, og tre minutter senere scoret Holkestad sitt andre mål da han gjorde 6-4. Etter 70 minutter vartet Spjelkavik 2-spilleren opp med hattrick. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-7.

Mathias Bae Nordal pådro seg gult kort.

Spjelkavik 2 klatret til andreplass

Etter tirsdagens kamp er Emblem 2 på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Spjelkavik 2 ligger på andreplass med seks poeng.

Abubakar Abdullahi Ali var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Emblem 2 måle krefter med Moltustranda, mens Spjelkavik 2 møter Vanylven.