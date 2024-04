Etter 22 minutter tok Sparbu/Byafossen ledelsen ved Iver Bjørk Grande, og Felix Jøhnk Møller fikk nettsus og doblet ledelsen fem minutter senere. Theodor Geving reduserte til 1-2 fem minutter før pause. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-2.

Holdt unna

Yaroslav Bondarchuk gjorde 3-1 etter 40 minutters spill. Fem minutter senere reduserte Brage Hareide Fuglem til 2-3 for Remyra 2, og Geving sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Iver Bjørk Grande sørget for at Sparbu/Byafossen tok ledelsen på nytt med sin scoring åtte minutter senere. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 3-4.

Klatret på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Remyra 2 på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Sparbu/Byafossen ligger på femteplass med tre poeng.

Aleksander Ringstad dømte oppgjøret.

2. mai skal Remyra 2 møte Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2, mens Sparbu/Byafossen møter Charlottenlund 2.