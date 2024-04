Ramsøy 7er fikk et forsprang da Igelkjøn satte inn 1-0 etter bare ti minutters spill. Snorre Johan Nordvoll sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og resultatet sto seg til hvilen. Ved pause var stillingen 1-1.

Var suverene i andre omgang

Igelkjøn sendte Ramsøy 7er i føringen igjen da han satte inn 2-1 ti minutter ut i andreomgangen, og 26-åringen fikk sitt hattrick ti minutter senere. Samme mann økte ledelsen for Ramsøy 7er da han satte inn 4-1 etter 55 minutter, og Petter Kjosavik Johnsen la på til 5-1 rett etterpå. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 5-1.

Ramsøy klatrer til sjetteplass

Ramsøy og Viggo har nå begge tre poeng.

Helge Føllesdal var kampleder.

Ramsøy prøver seg mot Smørås 28. april, mens Viggo spiller neste kamp mot Sotra 2. mai.