Langesund/Stathelle 2 fikk en drømmeåpning på kampen da Teo Sørby Kjellemyr sendte laget sitt i ledelsen allerede etter fem minutter, men Adrian Zenuni sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 fem minutter senere. Jonas Kvanmo Nordheim sendte Langesund/Stathelle 2 i føringen igjen da han satte inn 2-1 etter 20 minutters spill. Etter halvspilt kamp sto det 1-2.

Straffemål

William Bull Mustad scoret 3-1-målet for Langesund/Stathelle 2 to minutter etter pause, og fire minutter senere økte Langesund/Stathelle 2 ved Samuel Johan Zaw. Noen minutter ut i andre omgang fikk Tollnes 2 straffespark. Zenuni satte inn 2-4-målet. Bosco Nkundimfura satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for Langesund/Stathelle 2, og Basini Kere satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-2 for Langesund/Stathelle 2 etter 63 minutter. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 2-6.

Topper serien

Etter onsdagens kamp er Tollnes 2 på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Langesund/Stathelle 2 ligger på førsteplass med ti poeng.

Erik Karlstrøm dømte oppgjøret.

I neste runde skal Tollnes 2 måle krefter med Pors 2 22. mai. Langesund/Stathelle 2 møter Pors 2 29. mai.