Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 tok ledelsen da en av lagets spillere scoret fem minutter før hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1.

Forsvarte ledelsen etter pause

En spiller utlignet for Strindheim da det var spilt et kvarter av andre omgang. Elise Askim sørget for at Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring like etterpå. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 1-2.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter mandagens kamp er Strindheim nummer seks på tabellen med ni poeng, mens Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 er på andreplass med tolv poeng.

Henning Vatn Skaldebø var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Strindheim måle krefter med Utleira, mens Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 møter Flatås 2.