Emrik Furset Vågsæter ga Stranda ledelsen etter elleve minutter, og en av lagets spillere fikk nettsus og doblet ledelsen to minutter senere. En spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Stranda etter 18 minutters spill. Ni minutter senere reduserte Spjelkavik da Tobias Olander Bunes satte inn 1-3-målet. Vågsæter økte til 4-1 for Stranda to minutter før pause, og rett etterpå la Kristian Kirkhorn på til 5-1 for hjemmelaget. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 5-1.

Pyntet på resultatet

Niklas Stokke Solemdal reduserte for Spjelkavik et kvarter før slutt, og Christoffer Skogtrø Fløtre reduserte til 3-5 for bortelaget ett minutt senere. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 5-3.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter torsdagens kamp er Stranda på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Spjelkavik ligger på tredjeplass med tre poeng.

Tobias Ibsen Lervåg var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Spjelkavik prøver seg mot Sykkylven 2 16. mai, mens Stranda spiller neste kamp mot Blindheim 21. mai.