Fossum/Storm 2 fikk et forsprang da Marianne Eklund satte inn 1-0 etter kun ti minutters spill, og Cathrine Næss Lutro fikk nettsus og doblet ledelsen for Fossum/Storm 2 sju minutter senere. Fossum/Storm 2 økte ledelsen da Silje Sofie Tång satte ballen i nettet to minutter før pause. Dermed var stillingen 3-0. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk av banen på stillingen 3-0.

Fossum / Storm 2 dro ifra

To minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Ida Dyrland Gundersen satte inn 4-0. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 4-0.

Fossum/Storm 2s Stine Hardli fikk se det gule kortet.

Klatret på tabellen

Herkules har gått poengløse av banen i fire strake kamper.

Etter tirsdagens kamp ligger Fossum/Storm 2 på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Herkules er på sjuendeplass med tre poeng.

Mohammed Mehdi Karimi var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Herkules måle krefter med Snøgg 2, mens Fossum/Storm 2 møter Fossum/Storm 2.