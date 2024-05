Kattem tok ledelsen tidlig i oppgjøret ved Nicholas Haugestaul Rodal, men Ørland utlignet til 1-1 da Sigve Gjul satte ballen i mål etter et kvarter. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-1.

Målshow etter pause

Kevin Bjørnerås Skjæret sendte Ørland i ledelsen etter et kvarter av andreomgangen, og like etterpå scoret Ørland-angriperen sitt andre mål da han gjorde 3-1. Daniel Alexander Svenning Dahl satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Ørland, og Gjul økte til 5-1 for samme lag etter 80 minutter. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-5.

Dahl fikk se det gule kortet.

Ørland serieleder

Før møtet med Ørland hadde Kattem tatt poeng i alle kamper denne sesongen.

Etter kampen har både Kattem og Ørland 15 poeng.

Ole Morten Nordløkken var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Ørland spiller neste kamp mot Nardo 2 28. mai, mens Kattem møter Rissa/Stadsbygd/Vanvik dagen etter.