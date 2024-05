Søgne tok ledelsen da Kristensen scoret etter bare åtte minutter, og fire minutter senere doblet Søgne ved samme spiller. Søgne-spilleren fikk sitt hattrick etter 17 minutters spill, og Jouli Khaled Mansour satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Søgne fem minutter senere. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Søgne. Noen minutter før hvilen reduserte Express/Lia/Rygene da Erle Utne satte inn 1-5-målet. To minutter før pause økte avstanden mellom lagene da Alexya Fredriksdottir satte inn 6-1, og Nanna Tomren økte til 7-1 for Søgne rett etterpå. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0 etter første omgang.

Søgne hadde grunn til å juble mot Express / Lia / Rygene

Søgne økte ledelsen da Kristensen satte ballen i nettet etter 60 minutter. Dermed var stillingen 8-1, og fem minutter senere økte Søgne ved Andrine Kvaale Reigstad. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-9.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter mandagens kamp er Express/Lia/Rygene på niendeplass på tabellen med tre poeng, mens Søgne ligger på tredjeplass med ni poeng.

Anna Vatne var dommer i kampen.

Søgne spiller neste kamp mot Vindbjart 15. mai, mens Express/Lia/Rygene bryner seg på Torridal 23. mai.