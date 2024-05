Jondal tok en tidlig ledelse i kampen ved Henrik Espeland, og Mathea Sollesnes scoret og doblet ledelsen for Jondal etter 13 minutter. To minutter senere reduserte Vestsiden-Askøy 2 ved Noah Gabrielsen Ravnanger. Etter 23 minutters spill scoret Jondal ved Isabella Åsen Molland. Vestsiden-Askøy 2 reduserte til 2-3 ved Theo Christoffer Berentsen fire minutter senere. Ved pause sto det 2-3.

Hjemmelaget med snuoperasjon

Lucas Kristoffer Jenssen utlignet for Vestsiden-Askøy 2 ti minutter ut i andre omgang, og Noah Gabrielsen Ravnanger scoret igjen da han gjorde 4-3 fem minutter senere. M. Sollesnes sørget for balanse i Jondal-regnskapet da han satte inn 4-4 etter 52 minutter. Like etterpå fullførte Noah Gabrielsen Ravnanger sitt hattrick, men M. Sollesnes gjorde hattrick etter 60 minutters spill. Tinius Sollesnes sendte Vestsiden-Askøy 2 i ledelsen på nytt da han satte inn 6-5 tre minutter senere, og Lucas Kristoffer Jenssen scoret sitt andre mål da han gjorde 7-5 ett minutt før full tid. Vestsiden-Askøy 2-angriperen sikret seg hattrick da han la på til 8-5 rett etterpå. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 8-5.

Vestsiden-Askøy 2 klatrer til fjerdeplass

Etter søndagens kamp er Vestsiden-Askøy 2 på fjerdeplass på tabellen med ni poeng, mens Jondal er nummer ti med null poeng.

Parnanthu Reji Prabaharan dømte kampen.

Vestsiden-Askøy 2 bryner seg på Nordnes 2 24. mai, mens Jondal spiller neste kamp mot Kjøkkelvik/Olsvik/Loddefjord 2 dagen etter.