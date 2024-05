Jens Kverndokk Bjerkan sørget for at Aksla 2 fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål allerede etter fire minutters spill, og Karlsbakk scoret og doblet ledelsen for Aksla 2. Matheo Lødøen-Backlund la på til 3-0 for Aksla 2 etter 37 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-0 etter første omgang.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Noen minutter etter hvilen økte avstanden mellom lagene da Karlsbakk satte inn 4-0, og Bjerkan (Aksla 2 G19) scoret på straffe etter 71 minutters spill. Sju minutter senere var hattricket et faktum for Karlsbakk, og Aksla 2 økte ledelsen da 18-åringen satte ballen i nettet åtte minutter før slutt. Dermed var stillingen 7-0. Like etterpå scoret Aksla 2-angriperen igjen da han gjorde 8-0, og samme spiller økte ledelsen da han satte inn 9-0 fire minutter før slutt. Ett minutt på overtid økte avstanden mellom lagene da Sondre Breivik Erstad satte inn 10-0 for samme lag. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 10-0.

Aksla 2s Philip Nicolai Hessen Robertson og Lødøen-Backlund pådro seg gult kort. For Emblem 2 fikk Kassem Mohamad Aljassem og Emil Gundersen gult kort.

Klatret på tabellen

Etter søndagens kamp er Aksla 2 nummer fem på tabellen med ni poeng, mens Emblem 2 er på åttendeplass med tre poeng.

Abduljabar Mohamad Al-Jassem var dommer i kampen.

I neste runde skal Aksla 2 måle krefter med Bergsøy 21. mai. Emblem 2 møter MTG 25. mai.