Sander Myhre Steinvik sendte Malvik 2/Hommelvik 2 i ledelsen etter 18 minutter. Ved pause var stillingen 0-1.

Malvik 2 / Hommelvik 2 holdt stand etter pause

Johannes Sørum sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Tobias Bakmark ga Malvik 2/Hommelvik 2 ledelsen på nytt da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Dermed endte oppgjøret 1-2.

Topper serien

Etter oppgjøret har både Byåsen 3 og Malvik 2/Hommelvik 2 ni poeng.

Irfan Hussaini dømte kampen.

14. mai er det ny kamp for Malvik 2/Hommelvik 2. Da møter de Charlottenlund 3. Byåsen 3 skal måle krefter med Charlottenlund 3 23. mai.