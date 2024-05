Ørland tok ledelsen ved Bendik Kjeseth etter 32 minutters spill. KIL/Hemne 2s Daniel Skjølberg Krogstad scoret fra straffemerket tre minutter senere. Jakob Killingbergtrø ga Ørland ledelsen på nytt noen minutter før pause. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2.

Hjemmelaget kunne juble til slutt

Spjøtvold sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 ti minutter ut i andre omgang. Ørland fikk et forsprang igjen da Killingbergtrø satte inn 3-2 fem minutter senere, men Spjøtvold sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3 etter 65 minutter. Henrik Moe Berg sendte KIL/Hemne 2 foran da han satte inn 4-3 rett etterpå, og Krogstad scoret sitt andre mål da han gjorde 5-3 et kvarter før full tid. Fem minutter senere vartet Spjøtvold opp med hattrick. Etter 90 minutters spill reduserte Tommy Schjølberg til 4-6 for Ørland. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 6-4.

KIL/Hemne 2s Ole Martin Fjelnsetnes Langø og Joakim Hårstad fikk se det gule kortet. For Ørland fikk Bendik Kjeseth, Tommy André Værnes, Magnus Rognan Karlsvik og Mika Alexander Leirvik gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

KIL/Hemne 2 tok sin første seier i årets sesong.

Etter mandagens kamp er KIL/Hemne 2 på tolvteplass på tabellen med tre poeng, mens Ørland er nummer elleve med tre poeng.

Jan Håvard Esp var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Ørland måle krefter med Åfjord, mens KIL/Hemne 2 møter NTNUI 2.