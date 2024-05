Simen Andre Valø sendte Rørvik i ledelsen da han satte inn 1-0 tre minutter før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0 til pause.

Publikum fikk mye å juble for

Noen minutter ut i andre omgang ble vondt til verre for Overhalla, da Nygaard doblet ledelsen for Rørvik. Etter 42 minutter reduserte en av lagets spillere til 1-2 for Overhalla, og rett etterpå utlignet en spiller for Overhalla. Rørvik tok ledelsen igjen da Oliver Vareide Giskås satte inn 3-2 etter et kvarter av andreomgangen, og Nygaard scoret igjen da han gjorde 4-2 ni minutter senere. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 4-2.

Rørvik topper tabellen

Etter mandagens kamp ligger Rørvik på førsteplass på tabellen med 15 poeng, mens Overhalla er på tredjeplass med ni poeng.

Ronny Mikkelsen var kampleder.

20. mai er det ny kamp for Rørvik. Da møter de Nærøy. Overhalla skal måle krefter med Elva/Namsskogan samme dag.