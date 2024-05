En av lagets spillere ga Strindheim ledelsen tidlig i kampen med sin scoring etter kun seks minutters spill, og Strindheim var på farten igjen fem minutter senere. De doblet ledelsen da Mathias Lunde satte inn 2-0. Et kvarter før sidebytte fikk Sverre straffespark. Erlend Trøite scoret fra krittmerket. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-2.

Dominerte andre omgang

Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, scoret Strindheim ved Sebastian Reppe, og etter 64 minutter økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 4-1. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Lunde satte inn 5-1 for Strindheim. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 1-5.

Tok steg på tabellen

Etter lørdagens kamp er Sverre på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Strindheim er nummer tre med ni poeng.

Bahaulddin Mdallal Thamer Al-Jaberi var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 18. mai. Sverre skal spille mot Malvik/Hommelvik, mens Strindheim møter Namsos.