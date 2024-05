Midsund tok ledelsen da Julian Eikebø scoret allerede etter sju minutters spill, og Ruben Blø (Midsund G16) satte inn et straffespark seks minutter senere. Isak Klauset-Orvik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Midsund etter 16 minutter. Sunndals Håkon Hollingen Torske var uheldig og scoret selvmål etter 31 minutters spill. Fire minutter senere la Blø på til 5-0 for Midsund. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 5-0.

Var suverene i andre omgang

Sivert Øien økte til 6-0 for Midsund noen minutter etter sidebytte, og da det var spilt en halv time i andre omgang, økte Midsund ved samme spiller. Seks minutter senere økte avstanden mellom lagene da Jørgen Stølen Søvde satte inn 8-0. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 8-0.

J. Søvde pådro seg gult kort.

Troner øverst etter siste kamp

Paal Espen Skatvold Olufsen var dommer.

Oppgjøret mot Sunndal var vertenes siste kamp for sesongen. Midsund legger seg på en foreløpig førsteplass med 18 poeng, og må vente i spenning på at de siste kampene skal avgjøres. Sunndal ligger på fjerdeplass med seks poeng.

Midsund har vunnet samtlige kamper denne sesongen.

Denne sesongen har Midsund vært trygge i forsvar, og slapp kun inn fire mål. I angrep ble det 27 nettkjenninger.

Julian Eikebø noterte seg for sju mål for Midsund.

Sesongen er ikke over for Sunndal, som skal måle krefter med Gossen/Ekko/Aureosen 27. mai.