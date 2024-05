Kvik Halden tok ledelsen da Kevin Nilsen Pereira scoret etter 28 minutter. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 1-0.

Sikret poengene etter snuoperasjon

David Sissoko utlignet for Notodden etter 56 minutters spill. Et kvarter før slutt fikk Kvik Halden straffespark. Jonas Halsne scoret 2-1-målet. Jone Bjerkan Hammerli sørget for balanse i Notodden-regnskapet da han satte inn 2-2 seks minutter senere, og innbytter Melvin Frithzell sendte Notodden i føringen da han satte inn 3-2 etter 90 minutter. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 2-3.

Kvik Haldens Henrik Hagen og Dardan Mehmeti pådro seg gult kort. For Notodden fikk Noah Jacobsen og Tobias Midtlyng gult kort.

Notodden beholder 13. plass

Det var sesongens første seier for Notodden.

Etter mandagens kamp er Kvik Halden nummer 14 på tabellen med to poeng, mens Notodden er på 13. plass med fem poeng.

Javi Mertens dømte kampen.

I neste runde skal Kvik Halden måle krefter med Hødd 25. mai, mens Notodden møter Ørn Horten samme dag.