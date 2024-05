Aurora Øksnes Nordgard sendte Kvernbit i føringen etter 17 minutters spill, og Tiril Eknes scoret og doblet ledelsen for Kvernbit seks minutter senere. Tomine Albrechtsen økte ledelsen da hun satte inn 3-0 etter 33 minutter, og Emma Olson Bjørnestad la på til 4-0 for Kvernbit ti minutter senere. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 4-0.

Scoring fra elleve meter

Kvernbit rykket ytterligere ifra da Jenny Nikoline Monstad økte ledelsen åtte minutter etter sidebytte, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Leonida Topalli satte inn 6-0. Mira Nesse Hermansen gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-6 da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og samme spiller (Nordhordland J19) satte inn et straffespark etter 77 minutters spill. Tre minutter senere scoret L. Topalli sitt andre mål da hun gjorde 7-2, og Eknes scoret sitt andre mål da hun gjorde 8-2 tre minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 8-2.

Roya Sardar Afandy pådro seg gult kort.

Kvernbit leder serien

Etter onsdagens kamp er Kvernbit nummer én på tabellen med ni poeng, mens Nordhordland er på sjetteplass med null poeng.

Kanagaratnam Nagendran var dommer.

I neste runde skal Kvernbit måle krefter med Flaktveit 14. mai, mens Nordhordland møter Bergen Nord samme dag.