Fosen tok føringen da Live Almli Hellem satte inn 1-0 etter 18 minutters spill. Fosen ble redusert til ti spillere da Johanne Elise Åkvik ble sendt av banen sju minutter senere, og Linnea Mjøen Humstad sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Stillingen sto seg til hvilen. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-1.

Kunne juble til slutt

Kulvik ga Ranheim 2 ledelsen etter 73 minutter. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 1-2.

Ranheim 2s Linnea Mjøen Humstad og Mie Olsson fikk gult kort.

Troner på topp

Etter onsdagens kamp er Fosen på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Ranheim 2 ligger på førsteplass med tolv poeng.

Egil Helge Rønning var kampleder.

I neste runde skal Fosen møte Trond, mens Ranheim 2 møter Orkla 2.