Kasper Røstum Aa sendte Nardo 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 allerede etter tre minutter, men Safiollah Shakibani utlignet da han satte inn 1-1. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1 etter første omgang.

Nardo 2 sikret seieren

Øystein Morken Lange sendte Ålen i føringen da han satte inn 2-1 etter 57 minutters spill, men Aa sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 etter 70 minutter. Nardo 2 tok føringen på nytt da Wiggen satte inn 3-2 ett minutt senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-3.

Andreas Lundereng Skjefte (Ålen) og Jacob Fjellås (Nardo 2) fikk begge gult kort.

Tok over andreplassen

Ålen har tapt sine fire siste kamper.

Etter søndagens kamp ligger Ålen på tolvteplass på tabellen med ett poeng, mens Nardo 2 er på andreplass med ti poeng.

Knut Brovold var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Ålen måle krefter med Rennebu, mens Nardo 2 møter Leik.