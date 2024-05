Etter tolv minutters spill tok Flekkefjord ledelsen ved Joakim Ødegård. Ali Agha Ghanbari var uheldig og sørget for 2-0 ved selvmål etter 27 minutter. Ved pause sto det 2-0.

Flekkefjord økte ledelsen

Ødegård la på til 3-0 for Flekkefjord da det var spilt en halv time i andre omgang. Lyngdal reduserte til 1-3 ved August Maximus Rannestad Hægeland fem minutter senere. To minutter før slutt økte Flekkefjord ved Asle Liland. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 4-1.

Flekkefjords Runar Hansson og Stein Morten Hansen fikk gult kort. For Lyngdal fikk Andreas Gysland gult kort.

Flekkefjord topper serien

Etter torsdagens kamp er Flekkefjord på førsteplass på tabellen med 18 poeng, mens Lyngdal er nummer 14 med to poeng.

Jesper Vidringstad Abrahamsen var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Lyngdal måle krefter med Birkenes, mens Flekkefjord møter Søgne.