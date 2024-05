Langevåg 3 tok ledelsen ved Midtbø etter 21 minutter, og Lucas Amed Karaaslan doblet ledelsen da han satte inn 2-0 fire minutter senere. Midtbø scoret sitt andre mål da han gjorde 3-0 etter 34 minutters spill. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 0-3.

Sikker fra straffemerket

Fem minutter etter pause fullførte Langevåg 3-spilleren sitt hattrick. Etter 61 minutter reduserte Kian Remøy til 1-4 for Larsnes. Benjamin Hoff satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Langevåg 3 sju minutter senere. Remøy reduserte til 2-5 fire minutter før slutt. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Mikael Alexander Kirkpatrick satte inn 6-2 for Langevåg 3, og samme lags Jonas Steinsvik Fjørtoft scoret 7-2 fra krittmerket to minutter før slutt. Remøy laget hattrick da han ordnet 3-7 to minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-7.

Klatret på tabellen

Etter torsdagens kamp er Larsnes nummer to på tabellen med tolv poeng, mens Langevåg 3 er på sjuendeplass med tre poeng.

Kåre Terje Fjørtoft var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Langevåg 3 spiller neste kamp mot Volda 2 21. mai, mens Larsnes prøver seg mot Ørsta/Hovdebygda 3 dagen etter.