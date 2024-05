Vestbyen 3/Nationalkameratene 3 fikk en kjempestart på kampen da Ayham Alahmad sendte laget sitt i ledelsen allerede etter sju minutter, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Vestbyen 3/Nationalkameratene 3 fire minutter senere. Vestbyen 3/Nationalkameratene 3 rykket ytterligere ifra da Elias Røstad Sakshaug økte ledelsen etter 17 minutters spill, og Arman Mokri Eslami satte ballen i nettet og økte ledelsen ni minutter senere. Samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-0 etter 32 minutter, og Rami Faisal Yousef økte til 6-0 for Vestbyen 3/Nationalkameratene 3 sju minutter senere. Lagene gikk til pause på stillingen 6-0.

Vestbyen 3 / Nationalkameratene 3 var suverene i andre omgang

Sakshaug scoret igjen da han gjorde 7-0 da det var spilt et kvarter av andre omgang, og ni minutter senere fullførte Alahmad sitt hattrick. Et kvarter før slutt økte Vestbyen 3/Nationalkameratene 3 ved Larstung van Phan, og like etterpå vartet Sakshaug opp med hattrick. Phan økte ledelsen for Vestbyen 3/Nationalkameratene 3 da han satte inn 11-0 da det var spilt en halv time i andreomgangen, og sju minutter senere økte avstanden mellom lagene da Engebret Eide satte inn 12-0 for samme lag. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 12-0.

Vestbyen 3/Nationalkameratene 3s Tobias Hamar Larsen og Aslak Østbø fikk gult kort. For Støren fikk Jamil Jaber Alomar gult kort.

Klatret til fjerdeplass

Vestbyen 3/Nationalkameratene 3 har vunnet sine tre siste hjemmekamper.

Etter tirsdagens kamp er Vestbyen 3/Nationalkameratene 3 på fjerdeplass på tabellen med ni poeng, mens Støren ligger på niendeplass med null poeng.

Ewar Hiewa Salah var kampleder.

I neste runde skal Vestbyen 3/Nationalkameratene 3 måle krefter med Nardo 3 29. mai, mens Støren møter Rennebu samme dag.