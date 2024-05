Halsnøy tok ledelsen da Julia Karin Olsen Sjo scoret allerede etter ti minutter, men Leah Elise Kvamen Bakke sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

Måltørke etter pause

Etter pause hadde begge lag tapre forsøk, men ingen av lagene maktet å få ballen i mål. Dermed endte oppgjøret 1-1.

Klatret på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Halsnøy på sjuendeplass på tabellen med ett poeng, mens Solid/Stord/Trott 2 ligger på andreplass med ti poeng.

Hallvard Leite var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Halsnøy bryner seg på Rosendal 30. mai, mens Solid/Stord/Trott 2 spiller neste kamp mot Trott/Solid/Stord.