Allerede etter tre minutters spill tok Herd ledelsen ved Zang, og Herd doblet ledelsen da en spiller satte inn 2-0. Samme spiller økte til 3-0 for Herd etter 28 minutter, og to minutter senere scoret en av lagets spillere sitt andre mål da hun gjorde 4-0. Live Ryste Norstrand la på til 5-0 for Herd to minutter før pause. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 5-0.

Økte ledelsen

Zang gjorde hattrick åtte minutter ut i andreomgangen, og seks minutter senere scoret Herd-angriperen igjen da hun gjorde 7-0. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 7-0.

Troner på topp

Etter onsdagens kamp ligger Herd på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Spjelkavik er på sjetteplass med fire poeng.

Lars Olsvik Byfuglien var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Herd måle krefter med Blindheim, mens Spjelkavik møter Blindheim.