Ruben Sellæg ga Vuku 2 ledelsen etter tolv minutters spill, og Robin Julnes scoret og doblet ledelsen for Vuku 2 fem minutter senere. Bennett Esteva Sørensen reduserte for Nardo etter 30 minutter, og Sivert Strøm Pedersen utlignet da han satte inn 2-2 seks minutter senere. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 2-2.

Delte poengene

Nardo-angriperen scoret sitt andre mål da han gjorde 3-2 ti minutter ut i andreomgangen, men Levi Matheo Aspås sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3 fire minutter før slutt. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 3-3.

Julnes og Tobias Flyum fikk se det gule kortet.

Klatret på tabellen

Etter oppgjøret har både Vuku 2 og Nardo fire poeng.

Tor Heimdal dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Vuku 2 måle krefter med Lånke, mens Nardo møter Ranheim.