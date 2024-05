Melhus tok en tidlig ledelse i kampen etter scoring ved Eirik Figenschou, og Mats Ramlo doblet ledelsen for gjestene da han satte inn 2-0 etter 18 minutter. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 0-2.

Bortelaget dro ifra

Ingemar Fuglu reduserte til 1-2 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Sigurd Støbakk scoret for bortelaget fem minutter senere, slik at resultattavla viste 3-1. Melhus rykket ytterligere ifra da Markus Dølgaard Marthinussen økte ledelsen seks minutter før slutt. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 1-4.

Verdals Eirik Grønbech Austad, Aleksander Valbekmo og Jonas Gotheim Flyum fikk se det gule kortet. For Melhus fikk Sigurd Støbakk og Torbjørn Trøen gult kort.

Klatret på tabellen

Etter lørdagens kamp er Verdal på ellevteplass på tabellen med fem poeng, mens Melhus ligger på femteplass med ti poeng.

Ole Johnny Løfald var kampleder.

16. mai er det ny kamp for Verdal. Da møter de Nardo. Melhus skal måle krefter med Byåsen 20. mai.