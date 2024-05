Åmdal-Tokke tok føringen da Linnea Hegglid Gjerlid satte inn 1-0 etter 13 minutters spill. Ni minutter senere ble vondt til verre for Heddal, da Andrea Aase Vadder doblet ledelsen for Åmdal-Tokke. Anne Gaastjønn økte ledelsen for Åmdal-Tokke da hun satte inn 3-0 etter 27 minutter, og like etterpå økte Åmdal-Tokke ved Katrine Solvang Rinden. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0.

Dominerte etter hvilen

En spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for vertene fire minutter etter hvilen, og to minutter senere la en av lagets spillere på til 6-0 for Åmdal-Tokke. Etter 51 minutters spill scoret Andrea Aase Vadder igjen da hun gjorde 7-0, og fem minutter senere scoret Linnea Hegglid Gjerlid sitt andre mål da hun gjorde 8-0. Et kvarter før slutt vartet Andrea Aase Vadder opp med hattrick. Dermed endte oppgjøret 9-0.

Klatret til fjerdeplass

Etter mandagens kamp ligger Åmdal-Tokke på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Heddal er på sjetteplass med null poeng.

Morten Malsten var dommer i kampen.

I neste runde skal Åmdal-Tokke måle krefter med Fyresdal 23. mai. Heddal møter Kviteseid 2 30. mai.