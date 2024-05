Skaun/Buvik tok ledelsen tidlig ved Ylva Louise Skånø Willmann, og etter kun ti minutter doblet Skaun/Buvik ved S. Willmann. Et kvarter før hvilen økte Skaun/Buvik ved Margareth Selsås-Sætre. Lagene gikk til pause på stillingen 0-3.

Skaun / Buvik var suverene i andre omgang

Noen minutter ut i andre omgang la Y. Willmann på til 4-0 for Skaun/Buvik, og S. Willmann scoret sitt andre mål da hun gjorde 5-0 åtte minutter etter pause. S. Willmann laget hattrick da hun ordnet 6-0 fem minutter senere, og Maren Estenstad Riaunet økte ledelsen da hun satte inn 7-0 etter et kvarter av andreomgangen. Samme lag rykket ytterligere ifra da Alexandra Dagrun Linnea Sandelin Rømma økte ledelsen fire minutter senere, og Tuva Skimmeli Halvorsen økte til 9-0 for samme lag tre minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 0-9.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter mandagens kamp er Utleira på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Skaun/Buvik er nummer to med tolv poeng.

Symeon Aris Paysanidis dømte kampen.

I neste runde skal Utleira måle krefter med Strindheim TF 26. mai. Skaun/Buvik møter Stadsbygd/Vanvik/Rissa 28. mai.