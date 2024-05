Fredrik Lyngvær sendte Fram i føringen da han satte inn 1-0 etter bare tre minutter, men en av lagets spillere utlignet da han satte inn 1-1 etter et kvarters spill. Etter 26 minutter tok Ranheim 2 ledelsen ved Casper Øverås, og rett etterpå scoret Ranheim 2-keeperen igjen da han gjorde 3-1. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-3.

Målshow etter pause

En spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Ranheim 2 fire minutter etter hvilen, og Martin Thorsvik Olsborg økte ledelsen da han satte inn 5-1 ett minutt senere. Et kvarter før full tid var hattricket et faktum for Casper Øverås. Fram reduserte til 2-6 ved Fredrik Lyngvær seks minutter senere. Casper Øverås la på til 7-2 for Ranheim 2 etter 65 minutters spill, og Martin Thorsvik Olsborg satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-2 for bortelaget. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 2-8.

Tok over tredjeplassen

Fram og Ranheim 2 er nå begge oppe på tolv poeng.

Per Espen Bjørn var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Ranheim 2 måle krefter med Varden Meråker, mens Fram møter Malvik 2.