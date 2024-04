Lånke 2 fikk en pangåpning på kampen da Martin Kjesbu sendte laget sitt i ledelsen allerede etter ni minutter. Erik Rolseth Øygarden scoret selvmål for Hegra etter 35 minutters spill. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-2.

Lånke 2 økte ledelsen

Tor Christian Julseth satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Lånke 2 noen minutter etter pause, og etter 56 minutter scoret T. Julseth igjen da han gjorde 4-0. Einar Smågård økte til 5-0 for Lånke 2 etter 80 minutters spill. Fem minutter senere reduserte Hegra ved Preben Leinslie-Walsøe. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-5.

Hegras Emre Kjesbu og Espen Moen pådro seg gult kort. For Lånke 2 fikk Markus Tronstad og Ole Martin Rangul gult kort.

Lånke 2 klatrer til fjerdeplass

Etter mandagens kamp er Hegra på niendeplass på tabellen med ett poeng, mens Lånke 2 ligger på fjerdeplass med tre poeng.

Håvard Aune var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Hegra møter Helgådal 2. mai, mens Lånke 2 spiller neste kamp mot Markabygda dagen etter.