Wichstrøm ga Svorkmo ledelsen etter bare to minutters spill, og Svorkmo doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0 etter 15 minutter. Orkla 3 reduserte til 1-2 ved Dervis Balik rett etterpå, og Orkla 3s Torodd Aunemo Asphjell scoret på straffe etter 23 minutters spill. Ved pause sto det 2-2.

Ble utvist

Bjørn Erik Tallerås sendte Svorkmo foran på nytt da han satte inn 3-2 ni minutter etter hvilen. Bjørn Normann Aasen (Orkla 3) ble vist av banen etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort da det var spilt en halv time i andre omgang, og fire minutter senere var hattricket et faktum for Wichstrøm. Sigurd Svorkdal la på til 5-2 for Svorkmo fem minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-5.

Orkla 3s Dervis Balik pådro seg gult kort. For Svorkmo fikk Andreas Fagerli og Bernt Kristian Svorkdal gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Borge Indergård var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Svorkmo måle krefter med Lensvik, mens Orkla 3 møter Hitra 2.