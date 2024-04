Levanger fikk et forsprang da Skilbrigt satte inn 1-0 etter tolv minutters spill, og Sondre Peters Moksnes doblet ledelsen for Levanger da han satte inn 2-0 seks minutter senere. Et kvarter før hvilen reduserte Benjamin Østerlie Gulliksen til 1-2 for Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg. Lagene gikk til pause på stillingen 2-1.

Direkte rødt kort til Levanger

Skilbrigt scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 noen minutter ut i andre omgang. Etter 69 minutter reduserte Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg da Snorre Fjellvikås satte inn 2-3-målet. Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg måtte fullføre kampen med ti spillere etter at Henrik Kvernstad Haugen ble vist det røde kortet fem minutter på overtid. Levanger ble redusert til ti spillere da Linus August Bjørvik Flatås ble sendt av banen fem minutter på overtid. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 3-2.

Levangers Mohamed Ahmed pådro seg gult kort. For Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg fikk H. Haugen, Morten Trøen og Mats Rønning Sørlie gult kort.

Levanger klatrer til åttendeplass

Det var Levangers første seier i årets sesong.

Etter onsdagens kamp er Levanger nummer åtte på tabellen med fire poeng, mens Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg er på niendeplass med tre poeng.

Kristofer Turøy dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Levanger spiller neste kamp mot Malvik/Hommelvik 1. mai, mens Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg spiller neste kamp mot Strindheim.