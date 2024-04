Storm 3 fikk en drømmeåpning på kampen da Samuelsen sendte laget sitt i ledelsen etter bare fire minutter. Storm 3 scoret selvmål ved Even Alexander Gulliksen åtte minutter senere. Storm 3 tok ledelsen på nytt ved Dante Aleksander Andersen etter 20 minutters spill. Thomas Pedersen scoret for Storm 3 rett etterpå, slik at resultattavla viste 3-1, og resultatet sto seg til hvilen. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 3-1.

Straffescoring

Magnus Lauritzen økte til 4-1 for Storm 3 fire minutter etter hvilen. Tre minutter senere reduserte Gulset 2 da Andreas Otto Melfald satte inn 2-4-målet, og etter 65 minutter fikk Gulset 2 straffespark. Samme spiller satte inn 3-4-målet. Samuelsen scoret igjen da han gjorde 5-3 like etterpå. Saiesh Mohammed Alhamid reduserte til 4-5 etter 71 minutters spill, og Melfald utlignet da han satte inn 5-5 åtte minutter senere. Etter 80 minutter vartet Samuelsen opp med hattrick. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 6-5.

Gulset 2s Marius Andre Nøstdal pådro seg gult kort.

Storm 3 klatrer til tredjeplass

Etter onsdagens kamp er Storm 3 på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Gulset 2 ligger på sjuendeplass med ett poeng.

Bishar Aden Abdullahi var dommer.

I neste runde skal Storm 3 møte Skotfoss, mens Gulset 2 møter Skiens Grane 2.