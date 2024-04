Torridal tok en tidlig ledelse etter scoring av Stian Lindekleiv, men Mathias Thørring Søgård utlignet for Donn 2 etter 22 minutters spill. Ti minutter senere tok Torridal ledelsen igjen ved Jørgen Lindekleiv, men etter 33 minutter utlignet Søgård for Donn 2. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-2.

Torridal hadde grunn til å juble mot Donn 2

Noen minutter ut i andre omgang fullførte 17-åringen sitt hattrick, men S. Lindekleiv sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3 da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Henrik Larsen Soldal sørget for at Donn 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring fem minutter senere, men Berg sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 4-4 da det var spilt en halv time i andre omgang. Etter 90 minutters spill scoret samme spiller sitt andre mål da han gjorde 5-4, og Torridal-spilleren fikk sitt hattrick tre minutter på overtid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 6-4.

Torridals Ole Jacob Thunes og Berg fikk se det gule kortet. For Donn 2 fikk Tristan Hernando Greipsland og Filip Rive Østhus gult kort.

Klatret på tabellen

Etter onsdagens kamp er Torridal nummer tre på tabellen med fire poeng, mens Donn 2 er på fjerdeplass med tre poeng.

Odd-Arild Skonhoft var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Torridal måle krefter med Lyngdal 2, mens Donn 2 møter Søgne 2.