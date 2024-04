Mathilde Kåsene Røraas sendte Vindbjart i føringen da hun satte inn 1-0 allerede etter åtte minutter, og sju minutter senere doblet Vindbjart ved Vilde Nyseth Leonardsen. Samme spiller økte ledelsen for Vindbjart da hun satte inn 3-0 etter et kvarter, og ni minutter senere la Eli Sofie Sandnes på til 4-0 for Vindbjart. Leonardsen sikret seg hattrick da hun la på til 5-0 etter 27 minutter. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 0-5.

Vindbjart var suverene i andre omgang

To minutter etter pause scoret Røraas igjen da hun gjorde 6-0, og Malin Tambini Balchen Finnestad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for gjestene. Etter 62 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Constanse Nordhagen satte inn 8-0 for samme lag, og Finnestad scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 9-0 fire minutter senere. Leonardsen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 67 minutter, og rett etterpå vartet Finnestad opp med hattrick. Røraas gjorde hattrick åtte minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-12.

Vindbjart leder serien

Etter mandagens kamp er Express/Lia/Rygene på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Vindbjart ligger på førsteplass med tolv poeng.

Anna Vatne var dommer i oppgjøret.

6. mai er det ny kamp for Express/Lia/Rygene. Da møter de Søgne. Vindbjart skal måle krefter med Søgne 15. mai.