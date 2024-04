Trond 2 fikk en pangåpning på kampen da Ulrik Sundt Espseth sendte laget sitt i føringen bare noen minutter ut i første omgang, men Thea Arnegård Kulvik sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Anders Helland sendte Trond 2 i føringen på nytt etter 33 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 2-1.

Rosenborg sikret poeng

Rosenborg utlignet til 2-2 da Serine Haga satte ballen i mål ti minutter ut i andre omgang. Espseth scoret igjen da han gjorde 3-2 etter 63 minutters spill, men fem minutter senere scoret Emilie Jørgensen Leer for Rosenborg. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-3.

Spennende runde i vente

Sebastian Bülow Karlsen var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Trond 2 måle krefter med Skaun 23. april. Rosenborg møter KIL/Hemne 30. april.