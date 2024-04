Tynes sendte Lånke 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 allerede etter ti minutters spill, og fem minutter senere doblet samme spiller ledelsen til Lånke 2. Karl Martin Mathisen økte ledelsen for Lånke 2 da han satte inn 3-0 etter 29 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-3.

Økte ledelsen

Albert Dybvad la på til 4-0 for Lånke 2 et kvarter før slutt, og Julian Elstad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for samme lag seks minutter senere. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 0-5.

Ny runde - nye muligheter

Per Arne Eggan var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Lånke 2 måle krefter med Charlottenlund 3, mens Strindheim 4 møter Charlottenlund 3.