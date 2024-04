Tollnes fikk et forsprang da Jan Martin Fredriksen Kvam satte inn 1-0 etter 33 minutter. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-0.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Zakaria Rasouli sørget for balanse i Notodden 2-regnskapet da han satte inn 1-1 noen minutter etter sidebytte, og Halvor Lien Haug sendte Notodden 2 i føringen etter 72 minutters spill. Lars Kili var uheldig og scoret selvmål for Tollnes sju minutter senere. Etter 90 minutter økte avstanden mellom lagene da Rasouli satte inn 4-1. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 1-4.

Daniel Ali Gheysari Badelani (Tollnes) og Didrik Walle Haugen (Notodden 2) fikk begge gult kort.

Notodden 2 serieleder

Tollnes har tapt sine to siste kamper.

Etter mandagens kamp er Tollnes nummer elleve på tabellen med null poeng, mens Notodden 2 er på topp i divisjonen med seks poeng.

Imri Krosa var kampleder.

22. april skal Tollnes møte Odd 3, mens Notodden 2 møter Stathelle.