Publikum fikk ingen mål å glede seg over i første omgang. Lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

Målbonanza etter pausen

Sund tok ledelsen da Sindre Morlandstø Magnussen satte inn 1-0 etter 65 minutters spill, og Lauvik-Rossnes doblet ledelsen da han satte inn 2-0 to minutter før slutt. 17-åringen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Sund ett minutt før full tid. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 0-3.

Spennende runde i vente

Lars Skadal Urdal var dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 23. april. Sotra 2 skal spille mot Mathopen/Vadmyra, mens Sund møter Bønes 2.