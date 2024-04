Thomas Goa sendte Randaberg 2 foran da han satte inn 1-0 et kvarter før pause, og Thomas Torbjørnsen Raustein scoret og doblet ledelsen for Randaberg 2 åtte minutter senere. Markus Sandvik reduserte til 1-2 fem minutter før sidebytte, og Ahmad Mohamad Mohamad-Aldali utlignet for Madla 2 fire minutter senere. Etter halvspilt kamp sto det 2-2.

Madla 2 hadde grunn til å juble

Etter 52 minutter tok Madla 2 ledelsen ved Mohamad-Aldali. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-2.

Madla 2 topper serien

Etter onsdagens kamp ligger Madla 2 på førsteplass på tabellen med tre poeng, mens Randaberg 2 er på niendeplass med null poeng.

8. april er det ny kamp for Randaberg 2. Da møter de Bogafjell 2. Madla 2 skal måle krefter med Sola 2 21. april.