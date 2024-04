Etter tolv minutter tok Freidig 2 ledelsen ved Adrian Ekle Hepsøe. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 1-0.

Dominerte etter hvilen

Noen minutter etter hvilen ble vondt til verre for Neset/Aasguten, da Halane doblet ledelsen for Freidig 2. sju minutter etter pause la Noel Nuth Pedersen på til 3-0 for Freidig 2, og Halane scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-0 to minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 4-0.

Leon Lillenes og Magnus Hervik Juberg fikk se det gule kortet.

Klatret til andreplass

Etter onsdagens kamp er Freidig 2 nummer to på tabellen med seks poeng, mens Neset/Aasguten er på fjerdeplass med tre poeng.

Øyvind Moe var dommer i oppgjøret.

Freidig 2 bryner seg på Trygg/Lade 30. april, mens Neset/Aasguten spiller neste kamp mot Ranheim 2 dagen etter.