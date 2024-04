Bendik Hellstrøm ga laget sitt ledelsen da han satte inn 1-0-målet etter 19 minutter, men Astor utlignet til 1-1 da Bjørn Fjerstad satte ballen i mål etter 33 minutters spill. Aslak Rye Heggem sørget for at Byneset tok ledelsen på nytt med sin scoring sju minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2.

Astor snudde kampen

Eskil Nilsen Moflag utlignet for Astor noen minutter ut i andre omgang. Hellstrøm scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-2 etter 58 minutter, men Andreas Jøstensen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3. Etter 70 minutters spill vartet Hellstrøm opp med hattrick, men Christer Holstad Vigtil utlignet da han satte inn 4-4 sju minutter før slutt. Andreas Gundersen sendte Astor i ledelsen fem minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 5-4.

Astors Andreas Gundersen pådro seg gult kort. For Byneset fikk Håkon Hoem Olsen og Adrian Nesset Gimnes Johnsen gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Håvard Ophaug dømte oppgjøret.

Byneset bryner seg på Hommelvik 3/Malvik 3 25. april, mens Astor spiller neste kamp mot Hommelvik 3/Malvik 3 29. april.