Lånke fikk kampens første mål etter kun sju minutters spill da Isak Alexander Viken satte ballen i nettet, men Phichitphon Khamphinit utlignet da han satte inn 1-1 etter 19 minutter. Ved pause var stillingen 1-1.

Hadde grunn til å juble

Henri Eiler Flakken-Nordlund sendte Namsos i ledelsen etter 53 minutters spill, men fire minutter senere utlignet Per Veiseth Nestande for Lånke. Etter 62 minutter tok Namsos ledelsen på nytt ved Milan Nikolai Elverum Furre, og Namsos-spiller Samuel Wågan Didriksen satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 4-2. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 2-4.

Milian Myran Borg, Martin Sætnan og Daniel Ramstad pådro seg gult kort.

Klatret på tabellen

Etter søndagens kamp er Lånke nummer elleve på tabellen med null poeng, mens Namsos er på tredjeplass med seks poeng.

Lucas Mikael Stensheim Larsen var kampleder.

28. april skal Lånke møte Verdal, mens Namsos møter Stjørdals-Blink.