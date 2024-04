Filip Hatlebrekke-Kvam sendte Bjarg i føringen da han satte inn 1-0 etter bare to minutter, men ni minutter senere scoret Johannes Johnsen for Trio. Magnus Stavrum sendte Bjarg i ledelsen igjen da han satte inn 2-1 etter 16 minutters spill, og ni minutter senere scoret Bjarg-spilleren sitt andre mål da han gjorde 3-1. Etter 34 minutter reduserte Dennis Solheim Markhus til 2-3 for Trio. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 2-3.

Bortelaget dro ifra

Mathias Aadland sørget for at resultattavla viste 4-2 etter et kvarter av andre omgang, og Bjarg økte ledelsen da Hatlebrekke-Kvam satte ballen i nettet fem minutter senere. Dermed var stillingen 5-2. Et kvarter før slutt ble avstanden mellom lagene redusert da Johnsen reduserte til 3-5. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-5.

Nye poeng skal deles ut

Ketil Andre Markussen var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Bjarg måle krefter med Fana 21. april. Trio møter Bremnes 3. mai.