Mathias Emre Normann Gismervik ga Nord 3 ledelsen et kvarter før pause. Ved pause sto det 1-0.

Målfest etter hvilen

Johannes Nordbø Trengereid doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 noen minutter ut i andre omgang. Øystein Grastveit gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Marius L Tønnesen scoret for Nord 3 etter 71 minutter, slik at resultattavla viste 3-1. Rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Prince Gatsinzi satte inn 4-1 for Nord 3, og Nord 3 rykket ytterligere ifra da Vebjørn Styve Staalesen økte ledelsen da det var spilt en halv time i andre omgang. To minutter senere reduserte Thorbjørn Alvsvåg til 2-5 for Rubbestadnes. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 5-2.

Nord 3s Prince Gatsinzi fikk se det gule kortet. For Rubbestadnes fikk Sigurd Hus Bråthen og Jørgen Aleksander Teige gult kort.

Samme tabellplassering for bortelaget

Rubbestadnes gikk på sitt første tap for sesongen.

Etter tirsdagens kamp er Nord 3 på andreplass på tabellen med sju poeng, mens Rubbestadnes ligger på tredjeplass med tre poeng.

Frode Hundsnes var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Nord 3 spiller neste kamp mot Falkeid 2 30. april, mens Rubbestadnes spiller neste kamp mot Bømlo.